Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)

Бизнес Материалы 14 июня 2023 15:36 (UTC +04:00)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Алятский экопарк станет не только местом отдыха и развлечений, но и примером энергоэффективного использования солнечной энергии.

Как передает в среду Trend, об этом сказал глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов в ходе церемонии открытия экопарка.

«Одной из самых впечатляющих особенностей нового экопарка являются фонари, которые питаются от солнца. Это не только позволяет снизить энергопотребление и вредные выбросы, но и создает уникальную атмосферу, наполняя парк приятным светом», - отметил Микаилов.

По его словам, в парке также имеется все необходимое для занятия спортом.

«С целью поощрения здорового образа жизни, в экопарке построены баскетбольная и футбольная площадки, которые готовы принять всех желающих отточить свои спортивные навыки или провести время в активных играх с друзьями. Эти площадки будут доступны как детям, так и взрослым. Кроме того, в парке установлены качели. Они представляют собой безопасные и комфортные конструкции, которые будут радовать детей в течение многих лет»,- подытожил он.

Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Алятский экопарк станет примером энергоэффективного использования солнечной энергии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости