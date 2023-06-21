За 5 месяцев 2023 года предложение на валютных аукционах в Азербайджане превысило спрос - ЦБА

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего года в 98% валютных аукционов, проводимых в Центральном банке Азербайджана, спрос был меньше предложения.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

"Впервые с 2018 года покупка банками наличных долларов за предыдущий период текущего года превысила продажи. Объем организованного межбанковского валютного рынка за этот период увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Номинальный эффективный курс маната укрепился на 8,4% в 2022 году и на 5,1% за 5 месяцев 2023 года. Сезонные факторы также оказывают сдерживающее влияние на инфляцию в последние месяцы", - говорится в сообщении ЦБА.

Напомним, что средний спрос на валютных аукционах, организованных Центральным банком Азербайджана в 2022 году, составил 52,4 миллиона долларов США, в то время как предложение - 70 миллионов долларов.