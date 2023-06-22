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Более тысячи граждан Азербайджана пользуются турецкой карьерной платформой "yetenek kapısı"

Бизнес Материалы 22 июня 2023 14:37 (UTC +04:00)
Более тысячи граждан Азербайджана пользуются турецкой карьерной платформой "yetenek kapısı"

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Более тысячи граждан Азербайджана пользуются турецкой карьерной платформой "yetenek kapısı".

Как передает в четверг Trend, об этом сказал руководитель Управления кадров Администрации Президента Турции Салим Атай в ходе панельной дискуссии «Цифровая трансформация и человеческие ресурсы» в рамках Саммита человеческих ресурсов 2023.

Отметим, что система "yetenek kapısı", введенная в эксплуатацию в Турции, используется и в Азербайджане.

По его словам, система "yetenek kapısı" является одной из карьерных платформ.

"Платформа, которая объединяет работодателя и студентов-выпускников, предоставляет работу, стажировки и ряд проектов в различных областях. Более тысячи граждан Азербайджана также пользуются этой системой", - подчеркнул Атай.

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