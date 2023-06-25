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Alstom откроет учебный центр в Гяндже

Бизнес Материалы 25 июня 2023 10:15 (UTC +04:00)
Alstom откроет учебный центр в Гяндже

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В следующем году в Гяндже планируется открытие учебного центра французской компании Alstom.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал управляющий директор Alstom по Азербайджану, Грузии, Узбекистану и Туркменистану Эльшан Зейналов на церемонии вручения дипломов учебного центра Alstom (центр подготовки специалистов в железнодорожной отрасли).

По его словам, железнодорожный сектор является драйвером развития экономики всех стран.

«Железнодорожная отрасль имеет перспективы на очень долгие годы и мы уверены, что наши студенты внесут большой вклад в развитие азербайджанских железных дорог и транспортного сектора в целом», - добавил Зейналов.

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