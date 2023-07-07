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В Агентство по развитию МСБ поступают заявления о нарушениях в строительном секторе в Азербайджане

Бизнес Материалы 7 июля 2023 13:18 (UTC +04:00)
В Агентство по развитию МСБ поступают заявления о нарушениях в строительном секторе в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса поступают заявления о несоблюдении правил использования сырья для строительных целей в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Натиг Гасанов в ходе конференции «Применение унифицированных договорных форм между субъектами строительной отрасли и урегулирование споров в этой сфере посредством посредничества».

«Строительный сектор также ведет к развитию других секторов. Если мы посмотрим на аспект ценности, создаваемой этим сектором в экономике, использование сырья должно быть доступным. Агентство по развитию МСБ также получает заявки от тех, кто работает в строительном секторе относительно ограниченного доступа к льготным источникам финансирования. Поэтому доступ к источникам финансирования в этом секторе также должен быть упрощен", - подчеркнул он.

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