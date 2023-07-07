В Агентство по развитию МСБ поступают заявления о нарушениях в строительном секторе в Азербайджане (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 июля в 13:18)

БАКУ/Trend/ - В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса поступают заявления о несоблюдении правил использования сырья для строительных целей в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Натиг Гасанов в ходе конференции «Применение унифицированных договорных форм между субъектами строительной отрасли и урегулирование споров в этой сфере посредством посредничества».

«Строительный сектор также ведет к развитию других секторов. Если мы посмотрим на аспект ценности, создаваемой этим сектором в экономике, использование сырья должно быть доступным. Агентство по развитию МСБ также получает заявки от тех, кто работает в строительном секторе относительно ограниченного доступа к льготным источникам финансирования. Поэтому доступ к источникам финансирования в этом секторе также должен быть упрощен", - подчеркнул он.

Отметим, что строительный сектор занимает третье место по объему занятости в Азербайджане и четвертое место среди МСБ.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году инвестиции в основной капитал составили 18,272 миллиарда манатов, что на 5,5 процента больше, чем за 2021 год.

Пять процентов инвестиций (925,4 миллиона манатов) пришлись на строительство жилых домов.