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ЦБА Азербайджана и Совет по медиации усовершенствуют механизм разрешения финансовых споров

Бизнес Материалы 10 июля 2023 10:39 (UTC +04:00)
ЦБА Азербайджана и Совет по медиации усовершенствуют механизм разрешения финансовых споров

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Институт медиации является качественным механизмом разрешения финансовых споров.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев в ходе научно-практической конференции на тему «Способы успешного разрешения банковских споров».

По его словам, ЦБА для обсуждения вопросов защиты прав инвесторов и расширения механизмов разрешения споров подписал соответствующий меморандум о сотрудничестве с Советом по медиации.

«Есть необходимость строгого соблюдения законодательства и акцентирования внимания на методическом руководстве, разработанном регулятором, по рассмотрению жалоб потребителей в финансовых учреждениях и наше сотрудничество с советом по медиации в качестве альтернативного механизма разрешения споров может существенно повысить эффективность этой деятельности», - добавил он.

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