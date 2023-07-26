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Центробанк Азербайджана не видит рисков для закрытия бакинского филиала Bank Melli Iran

Бизнес Материалы 26 июля 2023 12:07 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана не видит рисков для закрытия бакинского филиала Bank Melli Iran

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана не видит рисков для закрытия бакинского филиала иранского банка Bank Melli Iran.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, финансовые показатели Bank Melli Iran достаточно высокие, ликвидность тоже на высоком уровне.

«Мы считаем, что все банки должны вести свою деятельность в соответствии с азербайджанским законодательством, а также установленными требованиями регулятора», - отметил он.

Ранее, Казымов сообщал, что на сегодняшний день в финансовом секторе Азербайджана рисков для закрытия какого-либо банка не наблюдается, регулятор в первую очередь нацелен на обеспечение стабильности финансового рынка.

«Любая финансовая организация, банки, страховые, инвестиционные компании, если они отвечают требованиям регулятора и ведут стабильную финансовую деятельность, я думаю, они не столкнуться с проблемами и рисками для возможного их закрытия», - говорил он.

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