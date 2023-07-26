Центробанк Азербайджана имеет все возможности для внедрения цифрового маната

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана имеет все возможности для внедрения цифрового маната.

Об этом сказал в среду, отвечая на вопрос Trend, председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, регулятор в первую очередь нацелен на модернизацию и оптимизацию национальной платежной системы.

«Как Центральный банк, мы имеем все ресурсы и возможности для внедрения цифрового маната. Сегодня мы отслеживаем тренды в этом вопросе, обмениваемся опытом с другими странами и ведущими организациями, а также внедряем инновации в свою деятельность», - отметил он.

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