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Центробанк Азербайджана имеет все возможности для внедрения цифрового маната

Бизнес Материалы 26 июля 2023 12:19 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана имеет все возможности для внедрения цифрового маната

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана имеет все возможности для внедрения цифрового маната.

Об этом сказал в среду, отвечая на вопрос Trend, председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, регулятор в первую очередь нацелен на модернизацию и оптимизацию национальной платежной системы.

«Как Центральный банк, мы имеем все ресурсы и возможности для внедрения цифрового маната. Сегодня мы отслеживаем тренды в этом вопросе, обмениваемся опытом с другими странами и ведущими организациями, а также внедряем инновации в свою деятельность», - отметил он.

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