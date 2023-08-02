Группа Компаний Veyseloglu инвестировала 80 миллионов долларов в логистическую деятельность (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Группа Компаний Veyseloglu стремится к достижению продовольственной безопасности и устойчивости снабжения продовольствием, создавая ценность для экономики и населения Азербайджана.

Логистический центр Группы Компаний, работающий на основе новейших технологий, служит для обеспечения потребителей качественными, безопасными продуктами питания.

ООО «AVT Logistics» предоставляет логистические услуги площадью 54 000 квадратных метров, до 500 грузовых автомобилей и более 2 500 сотрудников. Логистический центр расположен в поселке Мамедли города Баку.

Логистический центр обеспечивает доставку предметов первой необходимости в торговые точки с минимальными затратами.

В полную готовность центра к работе было инвестировано 80 миллионов манатов.

Часть капитала в размере 10 млн. манатов была профинансирована Фондом Поддержки Предпринимательства Азербайджанской Республики, а другая часть – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Немецким инвестиционным фондом (DEG), PashaBank и Группы Компаний Veyseloglu.

Группа Компаний Veyseloglu, целью которой является обеспечение общества чистыми, полезными и качественными товарами повседневного спроса, продолжила свои инициативы в этой области и сумела запустить в эксплуатацию новый холодильный склад. Новый холодильный склад тоже расположен в поселке Мамедли.

Новый холодильный склад служит не только для сохранения свежести продуктов, но и для обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Новый инновационный склад

На реализацию проекта холодильного склада вложено более 25 миллионов манатов. Это включает в себя инвестиции в 55 трехтемпературных грузовиков для доставки продуктов нужной температуры и внешнего вида, с сохранением качества, соблюдением принципов холодовой цепи и сокращением поездок по дорогам.

Новый холодильный склад имеет площадь 10 000 м2. Открытие этого центра служит сохранению свежести всех замороженных, свежих мясных и молочных продуктов, а также фруктов и овощей. Температура и влажность регулируются автоматически, чтобы поддерживать продукты в идеальных условиях, а в случае любого отклонения есть возможность получить немедленную информацию об этом через мобильную систему оповещения.

«Через наш центр обслуживается до 5000 точек 7 дней в неделю для холодных операций. Открытие новых рабочих мест — один из важнейших результатов, которых мы достигнем с созданием современного логистического центра», — сказал исполнительный директор «AVT Logistics» Анар Адилзаде.