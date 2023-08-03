Фонд Возрождения Карабаха представил финансовую отчетность за 2022 год и результаты аудита PwC

БАКУ/Trend/ - Фонд Возрождения Карабаха опубликовал финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также отчет (заключение) по результатам аудита за соответствующий период, проведенного независимым аудитором – компанией «PwC Азербайджан».

Финансовая отчетность Фонда включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств.

В заключении аудиторов компании «PwC Азербайджан» по финансовому отчету Фонда Возрождения Карабаха, подготовленному в соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря 2022 года, сказано:

«По нашему мнению, текущая финансовая отчетность во всех существенных аспектах правильно отражает финансовое положение Фонда Возрождения Карабаха по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств за год, завершившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Отметим, что в 2022 году в Фонд возрождения Карабаха было пожертвовано в общей сложности 314 519 877 манатов.

В результате инвестирования части средств, полученных от пожертвований, в государственные облигации Министерства финансов Азербайджанской Республики, Фонд получил дополнительный финансовый доход в размере 34 454 187 манатов (в 2021-ом году доход от аналогичной деятельности составил 9 198 829 манатов).

В целом, по состоянию на 31 декабря 2022 года общие активы фонда составили 1 238 123 966 манатов.

Напомним, что 17 марта 2022 года соответствующим решением Наблюдательного совета Фонда компания «PwC Азербайджан» была утверждена в качестве независимого аудитора.

Следует отметить, что согласно подпункту 4.7.12 Устава Фонда Возрождения Карабаха, утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики № 1253 от 19 января 2021 года, одной из основных обязанностей Наблюдательного совета Фонда является назначение внешнего аудитора Фонда и принятие аудиторского заключения.

Вышеупомянутые отчеты можно найти на официальном сайте Фонда на азербайджанском и английском языках.

На азербайджанском языке: https://qdf.gov.az/media/files/article/255/MHBS-uygun-Maliyye-Hesabatlari-ve-Musteqil-Auditorun-Hesabati-2022.pdf

На английском языке: https://qdf.gov.az/media/files/article/255/IFRS-Financial-Statements-and-Independent-Auditor-s-Report-2022.pdf

Напомним, что Фонд Возрождения Карабаха был создан на основании Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года и является юридическим лицом публичного права.

Фонд оказывает финансовую поддержку работам по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, способствует привлечению инвестиций в проекты по трансформации Карабаха в регион со стабильной экономикой и высоким уровнем благосостояния, продвигает развитие государственно-частного партнерства, а также проводит соответствующую информационно-просветительскую и коммуникационную работу внутри страны и за ее пределами.