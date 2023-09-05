Исследовательский фонд UNEC: Тренинги по стратегиям коммуникаций и управлению кризисами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Исследовательский фонд UNEC провёл очередной тренинг для государственных органов. С учетом интенсивности работ и специфики деятельности Государственного Агентства Азербайджана по Разминированию, в целях повышения навыков, необходимых для оптимизации деятельности, для ведущих специалистов и заведующих отделов Агентства проведён тренинг по теме "Стратегические коммуникации и управление кризисами".

Тренинг, проведенный руководителем департамента Фонда Элладой Алиевой, сосредотачивается на необходимых знаниях и навыках в области общества и стратегической коммуникации, развитии отношений с фокус-группами, основных спецификах выстраивания коммуникаций в условиях цифровизации, прогнозирования рисков и кризисов коммуникации, а также взаимодействии с медиа и определении приоритетных направлений разработки алгоритмов внутренних и внешних связей.

Приоритетность деятельности по разминированию требует постоянного обновления шаблонов рисков и сценариев управления и предупреждения кризисных ситуаций. В этой связи Исследовательский фонд UNEC нацелен регулярно проводить такого рода тренинги. В результате проведенных Фондом тренингов за прошедший период наблюдалось увеличение эффективности внутренних и внешних коммуникаций госструктур, прошедших тренинги и практическое обучение в сфере стратегических коммуникаций и медиа технологий.