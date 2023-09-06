Платежным организациям в Азербайджане предоставлено время для получения лицензии в соответствии с новым законом

БАКУ/Trend/ - В течение следующих 6 месяцев действующим в Азербайджане платежным организациям и операторам будет предоставлено время для прохождения процедуры получения лицензии в соответствии с законом "О платежных системах и услугах".

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Камала Гурбанова в ходе азербайджано-турецкого Fintex форума.

Отметим, что в августе этого года был одобрен проект закона "О платежных системах и услугах", который, как ожидается, вступит в силу в ноябре.

По её словам, принятие этого закона создаст условия для модернизации платежного рынка страны.

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