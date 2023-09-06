Платежным организациям в Азербайджане предоставлено время для получения лицензии в соответствии с новым законом (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 6 сентября в 11:00)

БАКУ/Trend/ - В течение следующих 6 месяцев действующим в Азербайджане платежным организациям и операторам будет предоставлено время для прохождения процедуры получения лицензии в соответствии с законом "О платежных системах и услугах".

Как передает в среду Trend, об этом сказала директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Камала Гурбанова в ходе азербайджано-турецкого Fintex форума.

Отметим, что в августе этого года был одобрен проект закона "О платежных системах и услугах", который, как ожидается, вступит в силу в ноябре.

По ее словам, принятие этого закона создаст условия для модернизации платежного рынка страны.

"Самое большое преимущество этого закона заключается в том, что, создавая равные рыночные условия между поставщиками платежных услуг, они обеспечивают свою деятельность исключительно на принципах сотрудничества и здоровой конкуренции.

Принятие данного закона позволит сформировать в стране совершенно новую экосистему. Будут созданы условия для повышения эффективности платежных услуг, расширения инклюзивности и предоставления потребителям более инновационных и доступных платежных продуктов. Закон создает две возможности для деятельности иностранных поставщиков платежных услуг в нашей стране. Они смогут работать как с открытием филиалов в нашей стране, так и без открытия филиалов, заключая договоры с банками. В законе также отражены требования о сотрудничестве между банками и внешними поставщиками платежных услуг", - добавила она.

Она также отметила, что до первого мая следующего года планируется лицензирование платежных и электронных денежных организаций, действующих в Азербайджане.