Каждая четвертая транзакция в POS-терминалах в Азербайджане является "токеновой" - ЦБА (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 6 сентября в 11:29)

БАКУ/Trend/ - Каждая четвертая транзакция, совершаемая сегодня в POS-терминалах в Азербайджане, является "токеновой" (то есть транзакцией через мобильные телефоны или другие смарт-устройства).

Как передает в среду Trend, об этом сказала директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Камала Гурбанова в ходе азербайджано-турецкого Fintex форума.

По её словам, это показатель того, что население Азербайджана открыто к инновациям.

"По состоянию на первое августа объем безналичных расчетов по данным картам в стране увеличился в два раза и достиг 24 миллиардов манатов. Доля безналичного обращения в карточных платежах внутри страны увеличилась на 12,3 процентных пункта и составила 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнула она.

По её словам, по состоянию на первого августа текущего года количество платежных карт в Азербайджане превысило 15 миллионов, увеличившись на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в Азербайджане по состоянию на первое августа 2023 года оборот по платежным картам через банкоматы и POS-терминалы за год вырос на 3,318 миллиарда манатов, или 64,51 процента - с 5,143 миллиарда до 8,461 миллиарда манатов.

Общее количество операций по платежным картам составило 111,95 миллиона (рост за год на 113,74 процента), в том числе 5,664 миллиона операций на сумму 316 миллионов манатов было осуществлено за рубежом.