Ассоциация банков Азербайджана о сотрудничестве с финтех-компаниями

БАКУ /Trend/ - Гибкий и динамичный финтех с точки зрения финансовой доступности должен предоставлять услуги, которые будут отвечать потребностям клиентов

Как передает в среду Trend, об этом сказал заместитель директора департамента платежных систем Bank of Baku, руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов в ходе азербайджано-турецкого Fintex-форума.

«В Азербайджане финтех-компании являются как конкурентами банков, так и партнерами. Банковскому финтеху всегда необходимо обеспечивать безопасность средств и доступ к платежным системам. Если смотреть на это с точки зрения банка, то всегда необходим более динамичный и гибкий финтех, чтобы быстрее и с меньшими затратами предоставлять услуги банка более широкой аудитории», - сказал он.

По его словам, при таком подходе банк может сотрудничать с финтехом и предоставлять свои продукты и услуги через него без дополнительных затрат.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане действует более 30 финтех-компаний.

6 сентября проводится первый в стране азербайджано-турецкий Fintex-форум. Вторая часть форума пройдет в ноябре-декабре текущего года в Стамбуле.

Целью форума является укрепление деловых связей между участниками финтех-экосистем Азербайджана и Турции, оценка потенциальных возможностей сотрудничества, а также создание эффективной синергии между двумя братскими странами в области инновационных финансовых технологий, а также в других областях.