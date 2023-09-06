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Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar! (R)

Бизнес Материалы 6 сентября 2023 15:31 (UTC +04:00)
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar! (R)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Yelo Bank продолжает успешно расширять сеть обслуживания. Так, на 2-м этаже Şərq Qızıl Bazar начал функционировать еще один центр самообслуживания Банка для предоставления быстрого и яркого банковского обслуживания клиентам, желающим приобрести золото в кредит.

Уникальность нового центра самообслуживания в том, что, в отличие от традиционных филиалов, воспользоваться банковскими услугами можно через терминал и планшет. Заказываете ли вы кредит, вносите депозиты или снимаете средства со своего текущего счета или совершаете переводы и ряд платежей — все это возможно в несколько кликов. Кроме того, вы можете воспользоваться возможностями кредита для покупок в бутиках золота Şərq Qızıl Bazar.

Двери центра открыты для клиентов каждый день недели, с 10:00 до 19:00. Yelo Bank в ближайшем будущем откроет еще несколько филиалов, чтобы предоставить вам современные банковские решения.

Вас интересует кредит? Тогда позвоните 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar! (R)
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar! (R)
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar! (R)
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar! (R)
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar! (R)
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar! (R)
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