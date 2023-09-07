На Бакинской фондовой бирже размещены облигации ОАО "Unibank"

БАКУ/Trend/ - Сегодняшнее размещение облигаций ОАО "Unibank" на Бакинской фондовой бирже обещает стать новым рекордом.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" Вугар Намазов в ходе церемонии размещении облигаций Unibank на Бакинской фондовой бирже.

"Из 21 эмиссии, проведенных на бирже, в 13 из них андеррайтером выступила компания Unicapital. Ожидается, что объем сегодняшнего размещения достигнет рекордных показателей, подчеркивая важность и доверие, которые инвесторы проявляют к Unicapital", - подчеркнул он.

Намазов отметил, что данное размещение облигаций позволит диверсифицировать источники финансирования и поддержать рост бизнес-инициатив Unibank.

По его словам, ОАО "Unibank" продолжает укреплять свою позицию на рынке финансовых услуг.

"Размещение облигаций на фондовой бирже станет важным этапом в развитии финансовой инфраструктуры страны и предоставит инвесторам новые возможности для диверсификации портфеля. Мы ожидаем, что данное событие будет способствовать долгосрочной устойчивости банковской системы и развитию финансового рынка Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что общая сумма размещенных облигаций составит 20 000 000 манатов.

На торги будут выставлены 200 000 облигаций номиналом 100 манатов каждая с доходностью 11,5 процента, купонные выплаты будут производиться каждые 90 дней.

Андеррайтером размещения выступает ОАО "Инвестиционная компания UniCapital".