Не пропустите осеннее предложение от Yelo Bank

БАКУ/Trend/- Эта осень будет совсем другой, ведь Yelo Bank предлагает прекрасную возможность завершить отложенные планы! Банк предлагает осенний кредит на отличных условиях, чтобы воплотить в жизнь ваши желания и выполнить дела, которые вы откладывали на потом. Так, вы можете получить кредит наличными на сумму до 50 000 манатов минимум под 11,7% в год. При сумме кредита до 12-кратного размера заработной платы, поручитель не требуется. При этом погашать кредит можно небольшими суммами с возможностью платы до 59 месяцев.

Для заказа кредита вы можете обратиться в любой филиал Yelo или сделать заказ через онлайн-каналы (приложение Yelo, сайт yelo.az, официальные аккаунты Банка в социальных сетях) и также позвонить по номеру 981. Если у вас есть карта Yelo Bank, кредит будет перенесен непосредственно в вашу карту после онлайн-заказа. Если вы новый клиент, кредит будет доставлен к вам бесплатно с помощью карты.

Поторопись воспользоваться предложением, чтобы воплотить свои мечты в реальность этой осенью, время ограничено! Онлайн заказ кредита: https://bit.ly/krdpyz

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.



Yelo Bank – Яркий банкинг!