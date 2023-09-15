Новая кампания от Халг Банка и "Bakcell"!

БАКУ/Trend/ - Халг Банк в партнерстве с компанией "Bakcell" объявляет о проведении новой кампании.

В соответствии с условиями данной кампании, только абоненты Вakcell получают возможность приобрести карту XalqKart Petrol или XalqKart Cashback на 3 года со скидкой за 10 AZN, используя промокод "XK092023" при онлайн-заказе. Акция действительна до 30 октября 2023 года. Количество доступных карт ограничено.

Совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают возможность зарабатывать топливо от 3 % до 40 % - OIL бонусы за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом - которые далее обменивают на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность зарабатывать кешбек от 2% до 40% посредством безналичных оплат. Обе карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback обладают выгодными условиями: начисление 8% годовых на остаток счета, бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 5000 манат) на карты местных банков, бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манат) и пополнение баланса карты.

XalqKart можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/. Доставка по Баку бесплатная.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.