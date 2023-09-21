ЦБ Азербайджана призывает финучреждения к принятию мер в области кибербезопасности (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) активно улучшает меры контроля и регулирования в сфере кибербезопасности финансовых учреждений.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал глава департамента информационной и кибербезопасности ЦБА Эльвин Шахвердиев в ходе конференции "Международные дни кибербезопасности ICSD 2023".

"Центральный банк призывает финансовые учреждения принимать меры в области кибербезопасности, включая соблюдение минимальных требований к информационной безопасности на финансовых рынках, проактивную идентификацию рисков кибербезопасности, прогнозирование рисков, связанных с киберугрозами, и гарантию принятия соответствующих мер, повышение киберустойчивости согласно международным стандартам, уменьшение вероятности и воздействия киберинцидентов, а также улучшение готовности к ним, повышение репутации и доверия к финансовому сектору через усиление кибербезопасности", - сказал он.

Напомним, что в Азербайджане подготавливается соответствующая стратегия кибербезопасности на финансовом рынке, которая охватит 2023-2026 годы.

Стратегия разрабатывается совместно с Международной финансовой корпорацией и уже проведена определенная оценка рынка. Эта стратегия будет направлена на снижение вероятности чрезвычайных ситуаций в данной сфере, быструю реакцию и предотвращение киберугроз, изучение и применение международной практики в этой области.