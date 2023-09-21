Ряд госструктур Азербайджана подвергся кибератакам после начала антитеррористических мероприятий в Карабахе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ряд государственных структур Азербайджана подвергся кибератакам после начала антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов в ходе конференции "Международные дни кибербезопасности ICSD 2023".

"Только в связи с официальным сайтом Президента было зарегистрировано более 4 миллионов DDoS-атак в секунду", - подчеркнул он.

Мамедов добавил, что специалисты Госслужбы продолжают работу в усиленном режиме.

Напомним, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.