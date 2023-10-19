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Названы требования для работы предприятий в Алятской СЭЗ

Бизнес Материалы 19 октября 2023 11:52 (UTC +04:00)
Названы требования для работы предприятий в Алятской СЭЗ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Одним из требований Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) для ведения деятельности состоит в том, чтобы компании производили продукцию с высокой добавленной стоимостью для экспорта.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров.

"Самое главное наше требование заключается в том, чтобы продукция соответствовала международным стандартам. Ведь 75 процентов производимой продукции в Алятской СЭЗ экспортируется на зарубежные рынки", - сказал он.

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