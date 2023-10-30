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Предприниматели теперь могут открыть счет в Birbank Biznes с помощью распознавания лица

Бизнес Материалы 30 октября 2023 11:39 (UTC +04:00)
Предприниматели теперь могут открыть счет в Birbank Biznes с помощью распознавания лица

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ – Birbank Biznes, система интернет- и мобильного банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, значительно упростила процесс регистрации. Теперь предприниматели впервые в Азербайджане могут воспользоваться функцией «Регистрация через распознавание лица» для открытия бизнес-счета.

Благодаря этому нововведению, открытие счета в Birbank Biznes стало намного проще. Предпринимателям достаточно заполнить первичную личную информацию и данные о компании, подтвердить договор и анкету самооценки с помощью Asan Imza, а затем завершить регистрацию через видеораспознавание лица, без необходимости предоставления удостоверения личности. Весь процесс занимает всего лишь около 3 минут и позволяет владельцам бизнеса быстро зарегистрироваться в Birbank Biznes, избегая посещения отделения и экономя свое драгоценное время.

В Birbank Biznes собрано множество сервисов, которыми предприниматели активно пользуются:

  • Открытие банковских бизнес-счетов
  • Срочные переводы и переводы в национальной и иностранной валюте
  • Безналичные платежи
  • Заказ, доставка и пополнение зарплатных и бизнес-карт
  • Заявка на установку POS-терминала, онлайн-отслеживание POS-транзакций и получение выписок
  • Снятие наличных по QR-коду с расчетных и карточных счетов
  • Документооборот и массовое подписание документов
  • Бизнес-кредиты и банковские гарантии
  • Услуги Mobile POS, Click to Pay и электронная коммерция
  • Специальные тарифные пакеты и многое другое.

Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы.

Больше о Birbank Biznes на сайте https://bir.bank/bbfipr или по телефону информационного центра 896.

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