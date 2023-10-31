Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Начните развивать свой бизнес с кредитом всего 5% годовых

Бизнес Материалы 31 октября 2023 10:04 (UTC +04:00)
Начните развивать свой бизнес с кредитом всего 5% годовых

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Поддержка развития предпринимательства, особенно реального сектора, всегда является приоритетом для Yelo Bank. С этой целью банк предлагает уникальные бизнес-кредиты с выгодными условиями в рамках сотрудничества с Фондом развития предпринимательства (SIF).

Предприниматели, желающие развивать свое фермерское хозяйство, могут получить в Yelo Bank бизнес-кредит на сумму до 10 миллионов манатов всего под 5% годовых. Максимальный срок кредита – 60 месяцев. Главной отличительной особенностью данного кредита являются дополнительные преимущества, которые он предоставляет: так, предпринимателям, получившим кредит, предоставляется льготный период до половины срока кредита (максимум 12 месяцев).

Следует отметить, что бизнес-кредиты составляют важную часть общего кредитного портфеля Yelo Bank. В текущем году Банк оказывал поддержку финансированию реального сектора, преимущественно в регионах, особенно сельского хозяйства. Сотрудничество Банка и SIF является важным шагом на пути содействия экономическому росту и созданию благоприятной среды для успеха предпринимательства. Yelo Bank приглашает всех предпринимателей оценить эту уникальную возможность и реализовать свои бизнес-мечты.

Дополнительная информация: https://bit.ly/ylkdjnt

Вас интересуют кредиты от SIF? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Лента

Лента новостей

Читать все новости