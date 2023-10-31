Начните развивать свой бизнес с кредитом всего 5% годовых

БАКУ /Trend/ - Поддержка развития предпринимательства, особенно реального сектора, всегда является приоритетом для Yelo Bank. С этой целью банк предлагает уникальные бизнес-кредиты с выгодными условиями в рамках сотрудничества с Фондом развития предпринимательства (SIF).

Предприниматели, желающие развивать свое фермерское хозяйство, могут получить в Yelo Bank бизнес-кредит на сумму до 10 миллионов манатов всего под 5% годовых. Максимальный срок кредита – 60 месяцев. Главной отличительной особенностью данного кредита являются дополнительные преимущества, которые он предоставляет: так, предпринимателям, получившим кредит, предоставляется льготный период до половины срока кредита (максимум 12 месяцев).



Следует отметить, что бизнес-кредиты составляют важную часть общего кредитного портфеля Yelo Bank. В текущем году Банк оказывал поддержку финансированию реального сектора, преимущественно в регионах, особенно сельского хозяйства. Сотрудничество Банка и SIF является важным шагом на пути содействия экономическому росту и созданию благоприятной среды для успеха предпринимательства. Yelo Bank приглашает всех предпринимателей оценить эту уникальную возможность и реализовать свои бизнес-мечты.



Дополнительная информация: https://bit.ly/ylkdjnt



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