Azericard произвел 340 миллионов успешных транзакций

БАКУ /Trend/ - Крупнейший процессинговый центр Азербайджана Azericard в январе-сентябре 2023 года произвел 340 миллионов успешных транзакций.

Как передает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор Azericard Фарид Гулиев в ходе VII Международного банковского форума (IBF-2023), проходящего в Баку.

По его словам, рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года составил 42 процента.

"Азербайджан активно развивает свой платежный сектор, открывая новые возможности для роста и инноваций в этой области. Страна прилагает усилия для модернизации своих платежных систем, что делает ее привлекательной для инвестиций и технологических стартапов. Эти шаги ставят Азербайджан в авангард финансовых технологий в регионе, предоставляя основу для дальнейшего экономического роста и интеграции в глобальную финансовую систему", - отметил он.

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