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Номинальный эффективный курс маната укрепился почти на 22% - ЦБА (Дополнено)

Бизнес Материалы 1 ноября 2023 15:33 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:09)

БАКУ /Trend/ - Номинальный эффективный курс азербайджанского маната за 10 месяцев 2023 года укрепился на 21,6% в условиях сохранения баланса на внутреннем валютном рынке, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

«Анализ показывает, что указанный фактор сыграл особую роль в ограничении импортной инфляции. В то же время проделанная правительством работа, в том числе реализация мер, предусмотренных постановлением Кабинета министров Азербайджана «О дополнительных мерах по усилению мониторинга инфляции и цен», способствует снижению инфляции», - сказали в ЦБА.

Как ранее сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов, снижение инфляции возможно благодаря режиму стабильного обменного курса.

"Мы были нацелены на предотвращение избыточного спроса, особенно в течение полутора лет. Мы ужесточили монетарную политику, а также приняли меры, ужесточив наши макропруденциальные требования", - сказал он.

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