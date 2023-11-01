На большинстве валютных аукционов Центробанка Азербайджана предложение превышало спрос (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На 99% валютных аукционов, проведенных Центробанком Азербайджана с начала года, предложение превышало спрос, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

«В условиях профицита внешнеторгового баланса (13,9 млрд долларов США за 9 месяцев) предложение превысило спрос на 99% валютных аукционов, проведенных ЦБ с начала года. По этой причине интервенция ЦБ на валютном рынке за 10 месяцев составила почти 1,248 млрд долларов. Валютные резервы ЦБ за 10 месяцев увеличились на 16,8%, или 1,5 миллиарда долларов и составили 10,5 миллиарда долларов», - говорится в сообщении ЦБА.

Отметим, что 31 октября 2023 года Центральный банк Азербайджана провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ). Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 41 миллион долларов США (сокращение по сравнению с предыдущим аукционом на 18,81 процента, или на 9,5 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 2,847 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 28 марта 2023 года – 96,3 миллиона долларов.

Напомним, что средний спрос на валютных аукционах, организованных ЦБА в 2022 году, составил 52,4 миллиона долларов, в то время как предложение - 70 миллионов долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.