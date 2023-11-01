Валютные резервы ЦБ Азербайджана значительно увеличились (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Центрального банка Азербайджана за 10 месяцев увеличились на 16,8 процента, или 1,5 миллиарда долларов, и достигли 10,5 миллиарда долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Как отмечается, Центральный банк продолжает проводить антиинфляционную денежно-кредитную политику и меры по повышению возможностей влияния на инфляцию.

«Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом ликвидной позиции банковской системы и баланса рисков. С августа поддержание обязательных резервов в соответствии с новыми правилами, отмена дневного лимита, применяемого к инструменту постоянной кредитной линии, и проведение регулярных аукционов с различными срочными векселями позволили минимизировать избыточную ликвидность в банковской системе. В целом размер стерилизационного портфеля ЦБ (включая обязательные резервы в манатах и ​​инструмент постоянной доступности для стерилизации) с момента вступления в силу новых основ денежно-кредитной политики (начало сентября 2022 года) вырос на 3,9 миллиарда манатов - до 6,4 миллиарда манатов. В течение 10 месяцев средневзвешенные процентные ставки по сделкам, заключенным между банками в национальной валюте как на необеспеченном, так и на обеспеченном денежном рынке, реагировали на изменение коридора процентных ставок. Большим достижением стало то, что впервые в стране ставки межбанковского РЕПО переместились в процентный коридор ЦБ. Так, в октябре ставка недельного межбанковского РЕПО (1W AINAIB) составила 8,38% и сформировалась в пределах процентного коридора», - сказали в ЦБА.

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