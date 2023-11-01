Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

ЦБ Азербайджана о причинах установления лимита в отношении продажи долларов (Дополнено)

Бизнес Материалы 1 ноября 2023 16:30 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:15)

БАКУ /Trend/ - Лимит, установленный азербайджанскими банками в отношении продажи долларов США, предназначен для предотвращения отмывания денег.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В настоящее время покупка иностранной валюты в банках превзошла продажи. Превышение спроса на иностранную валюту в этом году связано с повышением доверия к азербайджанскому манату, профицитом баланса текущих операций. Мы не согласны с утверждениями о том, что порядок покупки иностранной валюты в эквиваленте до 20 тысяч манатов, введенный банками в рамках борьбы с отмыванием денег, снижает спрос на иностранную валюту. Любой гражданин может приобрести иностранную валюту на сумму, эквивалентную 20 тысячам манатов, с указанием источника средств. Цифры не подтверждают, что правила банков по покупке валюты ограничивают покупку долларов населением", - отметил он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости