ЦБ Азербайджана о причинах установления лимита в отношении продажи долларов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Лимит, установленный азербайджанскими банками в отношении продажи долларов США, предназначен для предотвращения отмывания денег.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В настоящее время покупка иностранной валюты в банках превзошла продажи. Превышение спроса на иностранную валюту в этом году связано с повышением доверия к азербайджанскому манату, профицитом баланса текущих операций. Мы не согласны с утверждениями о том, что порядок покупки иностранной валюты в эквиваленте до 20 тысяч манатов, введенный банками в рамках борьбы с отмыванием денег, снижает спрос на иностранную валюту. Любой гражданин может приобрести иностранную валюту на сумму, эквивалентную 20 тысячам манатов, с указанием источника средств. Цифры не подтверждают, что правила банков по покупке валюты ограничивают покупку долларов населением", - отметил он.