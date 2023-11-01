В ОАО “Günay Bank” и ОАО "Muğan Bank" отчетность не велась должным образом - ЦБА

БАКУ /Trend/ - После проведенных нами проверок стало известно, что в ОАО “Günay Bank” и ОАО "Muğan Bank" отчетность не велась должным образом.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"Это была одна из причин закрытия этих банков. Оказалось, что в обоих банках не хватает капитала. Исходя из этого, мы аннулировали их лицензии", - отметил он.

По его словам, упомянутые банки не предоставили правильную информацию при подаче отчетности в ЦБА.

"После сформирования новой команды, в начале этого года мы впервые провели проверки в системно значимых банках. Следом начались проверки в мелких банках, и было установлено, что отчетность в двух банках не соответствует действительности", - добавил он.