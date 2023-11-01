Yelo Bank станет первым рабочим местом для 3 студентов UNEC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершилась программа "Yelo Career Challenge" -
совместный проект Yelo Bank и UNEC. Программа длилась 8 дней и
включала в себя различные тренинги для студентов под руководством
менеджментабанка. Заключительная часть программы прошла в Головном
офисе Yelo Bank.
Сначала для студентов была организована интересная командная игра. Участники были разделены нагруппы и в течение выделенного им времени собирали модель автомобиля Формула 1. После увлекательной игры, участникам был проведен ознакомительный офис-тур . В конце мероприятия студентовнаградили специальным сертификатами. Одной из основных причин, по которой программа привлекла большой интерес, является возможность предоставления оплачиваемого опыта работы в Yelo Bank длясамых активных и отличившихся участников программы. На заключительной церемонии программы определились 3 участника, которые стали членами команды Yelo.
Поддерживая подобные проекты, Yelo Bank пытается привлечь к трудовой жизни высокопотенциальные кадры непосредственно из университетов. Yelo Bank, всегда отличающийся поддержкой молодых людей, в будущем выступит организатором проектов по их карьерному развитию.
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