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Незастрахованные вклады ОАО "Muğan Bank" составляют 102 млн манатов - Талех Казымов

Бизнес Материалы 1 ноября 2023 17:16 (UTC +04:00)
Незастрахованные вклады ОАО "Muğan Bank" составляют 102 млн манатов - Талех Казымов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Незастрахованные вклады ОАО "Muğan Bank" составляют 102 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

«Из 102 миллионов манатов 76 миллионов принадлежат физическим лицам. Из 76 миллионов манатов 61 миллион принадлежит одному физическому лицу, 26 миллионов - это деньги юридических лиц, 50 процентов из них принадлежат двум компаниям. Именно по этой причине я и говорю, что аннулирование лицензии Muğan Bank не повлияет на финансовую стабильность», - сказал он.

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