В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью

БАКУ /Trend/ - В октябре во всем мире отмечается месяц борьбы и информирования против рака молочной железы. Yelo Bank предпринял инициативу для повышения осведомленности о этой важной проблеме здоровья. Событие для женщин-сотрудников банка было организовано при участии Sağlam Ailə и известного врача-гинеколога.

В последние годы количество случаев такого типа рака растет во всем мире, включая нашу страну. Ранняя диагностика этого опасного заболевания имеет огромное значение. С этой целью врач-гинеколог Севгин Байрамзаде рассказала о раке молочной железы, его симптомах, факторах риска, важности регулярных медицинских осмотров, методах профилактики болезни. Мероприятие завершилось раздачей информационных материалов.

Отметим, что Yelo Bank объявил 2023 год "Годом здоровья" и реализует ряд проектов для улучшения благосостояния своих сотрудников. В начале года внутри банка были проведены бесплатные обследования зрения, уровня витамина D, скрытого сахара. Также при участии известных медицинских специалистов организуются здоровьесберегающие сессии и регулярные занятия йогой.

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