Великобритания рассматривает Центральную Азию как перспективный рынок для бизнеса - комиссар по торговле

БАКУ /Trend/ - Отношения между Великобританией и Центральной Азии последовательно укрепляются и демонстрируют большой потенциал для дальнейшего развития.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил торговый комиссар Его Величества по Восточной Европе и Центральной Азии и Генеральный консул Великобритании в Стамбуле Кенан Полео.

"Центральная Азия является очень динамичным и амбициозным регионом с широким спектром возможностей для дальнейшего развития деловых связей. С прошлого года объем торговли между Великобританией и Центральной Азией неуклонно рос и достиг примерно 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году", - сказал он.

По его словам, Великобритания стремится помочь своим предприятиям удвоить объем поставок и увеличить общий объем мирового экспорта до более чем 1 триллиона фунтов стерлингов в год к 2030 году.

"Центральная Азия с ее быстрорастущей и диверсифицирующейся экономикой представляет значительные возможности для британских экспортеров и призвана сыграть жизненно важную роль в достижении наших экспортных амбиций. Содействие расширению торгового и делового сотрудничества приносит пользу как Великобритании, так и местному бизнесу в Центральной Азии, и я с нетерпением жду возможности увидеть, чего мы сможем достичь в будущем", - отметил Кенан Полео.

Он добавил, что Великобритания привержена расширению торгового и энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе посредством устойчивого транспортного сообщения.