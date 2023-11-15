Азербайджан считает реализацию проекта ЦУР приоритетной - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан считает реализацию проекта Целей устойчивого развития (ЦУР) приоритетной.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию, посвященного теме "Устойчивое финансирование и инвестиции".

"В ближайшие 7 лет должна быть проведена серьезная работа в сфере ЦУР. Для успешной реализации этого глобального проекта страны должны приложить больше усилий до 2030 года", - подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день большинство людей в мире являются жертвами войн, а также мин, заложенных после окончания войн.

"В результате взрывов мин в Азербайджане погибли более 3 000 человек. Минная проблема остается актуальной не только в нашей стране, но и во всем мире. Азербайджан – одна из самых многострадальных стран мира. Я убежден, что сегодняшний форум внесет важный вклад в разработку стратегии ЦУР, направленной на создание общества и мира, свободных от мин", - добавил он.

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