80% бюджета Азербайджана на 2024 год будет направлено на реализацию ЦУР - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - 80 процентов бюджета Азербайджана на 2024 год будет направлено на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию, посвященного "Устойчивому финансированию и инвестициям".

"Для достижения целей устойчивого развития в ненефтегазовом секторе было создано 350 000 новых рабочих мест. Это в среднем составляет 70 000 рабочих мест в год. Следующая задача, стоящая перед нами - сосредоточиться не на количестве рабочих мест, а на развитии направлений, повышающих их качество", - отметил он.

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