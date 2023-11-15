Карта инвестора по ЦУР в Азербайджане включает в себя 10 инвестиционных возможностей

БАКУ /Trend/ - Карта инвестора по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане включает в себя 10 инвестиционных возможностей, разделенных на 4 сектора и 4 новых области с возможностями.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала руководитель группы по инвестированию в воздействие Стамбульского международного центра ПРООН по содействию частному сектору в развитии Фунда Сюзер в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию, посвященного "Устойчивому финансированию и инвестициям".

"Первый сектор - инфраструктура. К числу приоритетных инвестиционных возможностей относятся очистка промышленных сточных вод, удаление и переработка неопасных отходов, переработка опасных отходов, включая все осадки, а также торгово-логистические центры. Эти направления также отражают государственные приоритеты Азербайджана. Возникающая инвестиционная возможность в рамках этого сектора - строительство "умных" сел.

Второй сектор - производство продуктов питания и напитков, который также известен как сельское хозяйство. В этом секторе инвестиционными возможностями являются современные ирригационные системы и технологии, интеллектуальные программные решения для сельского хозяйства и переработка продуктов питания. Эти направления также отражают усилия правительства, направленные на развитие пищевой промышленности и содействие устойчивому использованию водных ресурсов для национальной продовольственной системы.

Третий сектор - возобновляемые ресурсы и альтернативная энергетика в соответствии с вынужденным стремлением снизить зависимость от нефтегазового сектора. К числу перспективных направлений инвестирования относятся производство энергии из твердых бытовых и коммерческих отходов, а также солнечные энергосистемы на крышах. Возникающая инвестиционная возможность в рамках этого сектора - масштабные ветровые фермы на суше и на море, масштабные солнечные фермы и технологии улавливания газа.

Четвертый сектор - это услуги", - сказала она.