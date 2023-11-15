БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в пятерку крупнейших производителей фундука в мире.

Как передает в среду Trend, об этом заявил руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Азербайджана Азад Джафарли в ходе международной конференции на тему "Повышение потенциала производства фундука: Инновационные подходы к повышению урожайности, качества и объемов экспорта фундука", которая проходит в Баку.

"В результате указанных комплексных мер государственной поддержки, обеспечено устойчивое развитие аграрного сектора и сохранилась положительная динамика развития как в 2023, так и в 2022 годах. За январь-сентябрь 2023 года общий объем производства сельскохозяйственной продукции составил 9 миллиардов 996,9 миллиона манат, из которых 5 миллиардов 457,3 миллиона манат пришлось на растениеводство и 4 миллиарда 539,6 миллиона манат - на продукцию животноводства. Среди сельскохозяйственных культур выращивание фундука занимает одно из важных мест. По объему экспорта он находится на первом месте среди заварных плодов. В прошлом году в результате экспорта фундука, в страну поступило иностранной валюты на сумму свыше 110 миллионов долларов США", - сказал он.

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