Азербайджан входит в пятерку крупнейших производителей фундука в мире (дополнено)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в пятерку крупнейших производителей фундука в мире.

Как передает в среду Trend, об этом заявил руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Азербайджана Азад Джафарли в ходе международной конференции на тему "Повышение потенциала производства фундука: Инновационные подходы к повышению урожайности, качества и объемов экспорта фундука", которая проходит в Баку.

"В результате указанных комплексных мер государственной поддержки, обеспечено устойчивое развитие аграрного сектора и сохранилась положительная динамика развития как в 2023, так и в 2022 годах. За январь-сентябрь 2023 года общий объем производства сельскохозяйственной продукции составил 9 миллиардов 996,9 миллиона манатов, из которых 5 миллиардов 457,3 миллиона манатов пришлось на растениеводство и 4 миллиарда 539,6 миллиона манатов - на продукцию животноводства. Среди сельскохозяйственных культур выращивание фундука занимает одно из важных мест. В прошлом году в результате экспорта фундука, в страну поступило иностранной валюты на сумму свыше 110 миллионов долларов США", - сказал он.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал на мировой рынок фундука на сумму 106,3 миллиона долларов США, что на 2,5 миллиона долларов, или 2,3 процента меньше показателя 2021 года. Согласно данным Гостаможни Азербайджана, в 2022 году страна экспортировала на мировой рынок 21,86 тысячи тонн фундука.

По данным Международного совета по орехам и сухофруктам за сезон 2022/2023, Азербайджан занимает 4-е место среди мировых производителей фундука. В отчетный период в Азербайджане было произведено 24 тысячи тонн очищенного фундука. Доля страны в мировом производстве составляет четыре процента. В первую тройку вошли Турция (415,3 тысячи тонн - 71 процент), Италия (38,7 тысячи тонн - 7 процентов) и США (31,9 тысячи тонн - 5 процентов).

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