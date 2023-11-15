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Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготные кредиты для более чем 2000 проектов

Бизнес Материалы 15 ноября 2023 17:18 (UTC +04:00)
Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготные кредиты для более чем 2000 проектов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец октября 2023 года около 2500 проектов были профинансированы за счет льготных кредитов Фонда развития предпринимательства Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель председателя Фонда развития предпринимательства Азербайджана Эльдар Хамидов в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

По его словам, 97 процентов этих кредитов предоставлены микро-, малым и средним предприятиям Азербайджана.

«Мы понимаем нашу важнейшую роль в содействии устойчивому развитию Азербайджана, предоставляя доступное и недорогое финансирование предпринимателям, что напрямую способствует достижению ЦУР. Цель 1 ЦУР "Покончить с бедностью во всех ее формах" является нашей основной задачей и мы можем подчеркнуть нашу деятельность в этом направлении. В ответ на вызовы пандемии COVID-19 фонд продемонстрировал свою приверженность поддержке МСП, малых и средних предприятий в Азербайджане. В тот период мы эффективно обеспечили общий кредитный портфель. Целью этой программы была поддержка предприятий, чтобы они могли сохранить рабочие места в то нестабильное время, продолжить выплату заработной платы и справиться с другими трудностями, вызванными пандемией. Цель 2 ЦУР заключается в том, чтобы покончить с голодом, обеспечить продовольственную безопасность и содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства. Приоритетным направлением деятельности фонда является поддержка развития сельскохозяйственного сектора. Это стратегическое направление призвано стимулировать региональный экономический рост, а также согласуется с более широкими целями, такими как замещение импортных товаров сельскохозяйственными товарами местного производства и расширение экспорта продовольствия Азербайджаном. С этой целью мы предоставляем льготные кредиты, и на сегодняшний день общий объем кредитов, выданных сельскохозяйственному бизнесу, производящему продукцию, составляет 526 миллионов манатов, а сельскохозяйственный портфель кредитов, выданных на производство сельскохозяйственной продукции - 282 миллиона манатов. Таким образом, цель фонда в этом направлении - развитие устойчивого сельского хозяйства в стране», - сказал он.

Хамидов также отметил, что фонд профинансировал «зеленый» проект.

«На сегодняшний день фонд профинансировал "зеленый" проект на сумму 2 миллиона манатов. Это не очень большая сумма, но мы только начали и надеемся на следующем форуме довести ее до 2 миллиардов. Приоритетом в рамках седьмой цели ЦУР является официальное возведение проектов «зеленого» финансирования в ранг стратегического приоритета, а также стимулирование перехода бизнеса на возобновляемые источники энергии и повышение осведомленности и понимания терминов "зеленого" финансирования в деловых кругах», - сказал он.

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