Одной из угроз, с которыми сталкивается Азербайджан, является изменение климата - постпред ПРООН (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Одной из угроз, с которыми сегодня сталкивается Азербайджан, является изменение климата.

Как передает в среду Trend, об этом сказала журналистам постоянный представитель ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций) в Азербайджане Алессандра Роккасальво.

"Изменение окружающей среды, потеря биоразнообразия, ухудшение климата - все это будет стоить больших инвестиций для реального смягчения последствий. Правительство уже заботится об этом, продвигая концепцию "зеленого” Азербайджана. Речь также идет о привлечении инвестиций из частного сектора, как международного, так и национального", - сказала она.

Отметим, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН. «Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном определяет стратегические направления двусторонних отношений.