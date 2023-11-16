KOBİA стало первой организацией, которая в сотрудничестве с ICSB начала цифровую трансформацию - гендиректор

БАКУ /Trend/- Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Азербайджана стало первой организацией, которая в сотрудничестве с Международным советом по малому бизнесу (ICSB) начала цифровую трансформацию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент и генеральный директор ICSB Айман ЭльТарабиши в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

"В течение последних четырех с половиной лет наше взаимодействие стало примером сотрудничества, инноваций и устойчивости. Это партнерство началось в период глобальной неопределенности, но оно развивалось, и агентство стало первой организацией, которая вместе с нами начала цифровую трансформацию. Готовность организации к переходу на новый формат работы продемонстрировала удивительную гибкость и приверженность нашей общей миссии. Приверженность мобилизовать усилия для проведения эффективных действий - это черта, которую KOBİA постоянно демонстрирует. Наше сотрудничество достигло новой высоты с амбициозным начинанием - проведением трехдневного Всемирного форума", - сказал он.

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