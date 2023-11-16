МСП играют основную роль в формировании цепочки добавленной стоимости в Азербайджане - Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - Основную роль в формировании цепочки добавленной стоимости в Азербайджане играют малые и средние предприятия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

"Если мы посмотрим на экономические процессы и тенденции, происходящие сегодня в мире, то увидим, что цифровизация оказывает исключительную услугу в развитии малого и среднего бизнеса. Поэтому обеспечение поддержки брендинга малых и средних предприятий в Азербайджане и их выхода в цифровые каналы продаж должно стать основой наших направлений. Мы считаем, что на новые экономические вызовы можно ответить развитием государственно-частного диалога, и мы всегда готовы к сотрудничеству в этом направлении", - отметил он.

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