БАКУ /Trend/ - Транскаспийский таможенно-транзитный портал создает условия для эффективного контроля мультимодальных перевозок.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель начальника Главного таможенного управления по цифровому управлению Рауф Гулиев в ходе Таможенного бизнес-форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

"Транскаспийский таможенно-транзитный портал обеспечивает быстрое прохождение товаров через территории стран транзита за счет предварительной обработки документов и данных, представляемых в электронном виде таможенными органами стран Среднего коридора. Он создает условия для эффективного контроля мультимодальных перевозок между сухопутными и морскими портами, а также вносит вклад в зеленую среду Каспийского моря на востоке и западе. Это механизм цифрового узла", - отметил он.

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