В Азербайджане автоматизированная система анализа рисков скоро будет работать в тестовом режиме

БАКУ /Trend/ - Автоматизированная система анализа рисков (ARAS) с первого декабря 2023 года будет работать в тестовом режиме.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель руководителя аппарата Государственного таможенного комитета Кянан Асадов в ходе проходящего в Баку Таможенного бизнес форума 2023 (GBF23).

"ARAS — это автоматизированная система анализа рисков, работающая с алгоритмами машинного обучения на основе искусственного интеллекта, что обеспечивает быстрое пересечение границ грузов и транспортных средств, гибкое таможенное оформление, а также снижает операционные затраты субъектов хозяйствования за счет предварительной обработки данных. В системе будут определены соответствующие показатели участников ВЭД, перевозчиков, товаров (транспортных средств) и установлен профиль риска участника; за ними закреплен порядок пересечения границы и таможенного оформления, соответствующий коридор (зеленый, желтый, синий, красный), и выпуск товара будет закреплен за ними до момента поступления товара в страну. Заказ будет определяться через механизм управления рисками", - отметил он.

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