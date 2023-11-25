Азербайджан и Венгрия бьёт рекорд в товарообороте в этом году - министр

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Венгрия бьёт рекорд в товарообороте в этом году.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

«У нас очень хорошие новости. За первые восемь месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Венгрией приблизился к 100 миллионам долларов. За восемь месяцев объем торговли был больше, чем за любой другой год до этого в целом. Это значит, что в этом году мы бьём рекорд, и это здорово. Мы продолжаем над этим работать», - сказал министр.

Что касается корпоративных инвестиций венгерских компаний в Азербайджане, Сийярто отметил, что компания-производитель энергетических напитков Hell инвестировала в страну 211 миллионов долларов.

«Эта компания очень успешна на вашем рынке и хотела бы наладить здесь производство. Наша крупнейшая фармацевтическая компания Richter подписала производственное соглашение с одной из ваших фармацевтических компаний. Здесь также будут производить медицинскую и фармацевтическую продукцию. Итак, венгерские компании заинтересованы, они начали инвестировать, торговля бьет рекорды, плюс мы покупаем газ. Это совершенно новое измерение в наших отношениях», - заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn