Азербайджан и Великобритания подписали протокол заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подписан протокол заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает в четверг Trend, протокол подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

На заседании рассмотрены работа, проделанная за прошедший период с момента 5-го заседания Межправительственной комиссии, бизнес-среда, энергетический переход, здравоохранение, инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, кибербезопасность, цифровая экономика, противоминная деятельность и выявление пропавших без вести лиц между двумя странами, образование, сельская местность.

Проведены обсуждения сотрудничества в сферах экономики, безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и изменения климата.

Достигнута договоренность, что 7-е заседание комиссии пройдет в Лондоне в 2024 году.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

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