Турция находится на первом месте по объему инвестиций Азербайджана в зарубежные страны

БАКУ/Trend/ - По объему инвестиций Азербайджана в зарубежные страны Турция находится на 1-м месте.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

«Это наглядно показывает уровень развития инвестиционного партнерства между нашими странами. С 1995 года по 6 месяцев 2023 года наша страна инвестировала в Турции 19,9 миллиардов долларов. Отрадно, что Турция занимает первое место среди стран, инвестирующих в ненефтегазовый сектор Азербайджана», - сказал он.

Кроме того, Джаббаров отметил, что для инвесторов в Азербайджане созданы возможности для участия в проектах.

«Для инвесторов в Азербайджане созданы возможности для участия в проектах, в которых Азербайджанская инвестиционная компания является партнером в рамках государственно-частного партнерства. В этом контексте Азербайджанская инвестиционная компания ведет переговоры с коллегами из Турции, и в этом году подготовлен проект восстановления 5 малых ГЭС на наших территориях, освобожденных от оккупации», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум, сообщает в четверг Trend.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.