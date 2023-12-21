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Тинькофф Бизнес запустил валютные переводы в Азербайджан

Бизнес Материалы 21 декабря 2023 11:20 (UTC +04:00)
Тинькофф Бизнес запустил валютные переводы в Азербайджан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Тинькофф Бизнес запустил валютные переводы в Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Кыргыхстан и Таджикистан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Бизнес-клиентам доступны входящие и исходящие платежи в азербайджанских манатах (AZN), белорусских рублях (BYN), бразильских реалах (BRL), кыргызских сомах (KGS) и таджикских сомони (TJS). Теперь российские компании могут отправлять оплату бизнес-партнерам в новых национальных валютах и не терять процент из-за двойной конвертации.

Кроме этого, клиенты Тинькофф Бизнеса уже сейчас могут совершать валютные платежи в юанях в Китай и еще 33 направления, а также в Индию в индийских рупиях, в Армению в армянских драмах, в Казахстан в казахстанских тенге, в Кыргызстан и Таджикистан в долларах США.

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